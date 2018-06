Humberto Tan bewondert wassen evenbeeld bij Madame Tussauds

update Tv-chef Anthony Bourdain (61) overleden

17:55 De wereldberoemde Amerikaanse chefkok en tv-persoonlijkheid Anthony Bourdain (61), in Nederland bekend geworden door culinaire programma's als Parts Unknown bij 24Kitchen, is vandaag dood aangetroffen in een hotelkamer. Volgens zijn werkgever CNN heeft Bourdain zich zeer waarschijnlijk zelf van het leven beroofd.