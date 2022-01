Humberto Tan doet aangifte tegen Albert Verlinde om laster en smaad

Verlinde had het gisteren in Shownieuws over de periode 2015 en 2016 toen Humberto Tan host was van een succesvolle latenighttalkshow. ,,Het is binnen RTL, en we hebben daar de affaire-Stax meegemaakt, ook wel bekend dat Humberto de neiging had om met vrouwen die leuk waren contact te zoeken na de uitzending. Waarom vertel ik dat? Nou, niet om Humberto te naaien, maar omdat ik weet dat er mensen bij het programma weg zijn gegaan die zeiden: ‘Het lijkt wel alsof ik hier meer een datingshow zit te produceren dan een talkshow.’”



Die teksten gaan Tan te ver en die doet nu aangifte om ‘lasterlijke’ uitspraken. Zijn advocaat laat in een statement weten: ‘De heer Tan wordt door Verlinde in één adem genoemd met de ernstige strafrechtelijke misstanden rondom het televisieprogramma The Voice. De heer Tan heeft niets met The Voice te maken noch zijn dergelijke handelingen aan de orde in of rondom zijn eigen talkshow.’



Humberto wil dat Verlinde zich in een rechtszaak verantwoord voor zijn ‘ongefundeerde beweringen en het moedwillig beschadigen van zijn reputatie en zijn programma.