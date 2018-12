Humberto Tan gaat bij RTL opvolger Voetbal Inside presenteren: VTBL

De voormalig talkshowhost van RTL Late Night presenteerde recent twee proefuitzendingen die in het geheim werden opgenomen in Hilversum. Wel was al duidelijk dat RTL 7 het programma begin volgend jaar op de buis wil brengen. De nieuwe talkshow is elke zondag te zien vanaf acht uur 's avonds.

Wie Tans vaste analisten zullen worden is nog niet bekend. Naast de analisten, die in wisselende formatie zullen aanschuiven, zitten er ook elke week actuele gasten bij Humberto aan tafel. Volgens RTL gaat het in dat geval om bekende gezichten uit de voetbalwereld. Analisten, oud-voetballers, actieve voetballers, journalisten, zolang het maar over volkssport nummer één gaat.

Jarenlang was Voetbal Inside, en daarvoor Voetbal International, een van de grote blikvangers op RTL 7 met presentator Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen in de hoofdrollen. Het trio werd afgelopen zomer ingelijfd door Talpa van John de Mol, waar ze een contract tekenden voor vier jaar. Het programma ging door als Veronica Inside en hield dus de initialen (VI).

De merknaam Voetbal Inside bleef in handen van RTL en ging verder als een online-platform. De site kent een groot aantal bezoekers en een populair Twitteraccount met bijna 140.000 volgers. Tot juni van dit jaar presenteerde Humberto Tan RTL Late Night waar hij plaats moest maken voor Twan Huys. Tan, die in mei zijn contract bij RTL verlengde, deed Dance Dance Dance en presenteert ook Holland’s Got Talent. Hij heeft veel affiniteit met sport, Tan werkte voor Studio Sport en Eredivisie Live.

