Humberto Tan haalt in talkshow uit naar Thierry Baudet: ‘Soms moet je niet zwijgen!’

Humberto twijfelde naar eigen zeggen ‘enorm lang’ of hij er aandacht aan moest besteden. ,,Want de meeste collega’s doen dat niet. Die laten de opmerkingen wellicht terecht links liggen. Internationaal wordt het wel opgepikt", zo begon hij vanavond zijn talkshow. Omdat het hem persoonlijk raakt, laat hij toch het fragment zien van de woorden die FVD-leider Thierry Baudet dit weekend uitsprak.



In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 toog de Forum voor Democratie-voorman zaterdag naar Heerhugowaard om kandidaten van zijn partij voor te stellen en aanhangers toe te spreken. Hij sprak daar ook over het coronavirus, andere zaken en deed enkele opmerkelijke uitspraken. Zo stelde de FvD-leider: ,,De kans dat een blanke hetero aids krijgt, is kleiner dan de kans dat ‘ie door de bliksem wordt getroffen. Die kans is 0,000... is megaklein. Eigenlijk bestaat aids niet, in principe niet, voor blanke hetero’s. Dat komt eigenlijk niet voor.’’



Baudet noemt de angst voor aids bij blanke mannen ‘irrationeel’ en ‘ons aangepraat door de big pharma en die hele angstindustrie’. Het dragen van een condoom om het overdragen van ziektes tegen te gaan noemt hij daarna ’onzin’. ,,En ik denk dat zoiets ook gebeurd is bij al die politici over corona. Ze kunnen gewoon niet meer normaal nadenken daarover.’’

Volledig scherm Thierry Baudet (links) met zijn campagneteam. © Hans van Alebeek Humberto maakt in zijn show een krachtig statement tegen de uitspraken van Baudet. ,,De broer van Mark Rutte, de broer van Eberhard van der Laan, mijn broer. Alle drie overleden aan de gevolgen van aids. Zoals zoveel mannen en vrouwen zijn overleden aan aids. Maar Baudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren en te overgieten met een racistisch, homofobisch sausje.”



Hij vervolgt: ,,En dat in het weekend dat het betaalde voetbal de regenboogfamilie heeft omarmd en zichtbaar steunt.” Humberto verwijst daarmee naar de verschillende acties in het betaalde voetbal om de lhbtiq+-gemeenschap wereldwijd te steunen. Zo speelden alle aanvoerders met een OneLove-aanvoerdersband, droegen de coaches en de arbitrage een regenboogspeldje en hadden alle cornervlaggen de kleuren van de regenboog. Ook de plofkapjes voor microfoons die werden gebruikt bij het afnemen van interviews na de wedstrijden hadden de kleuren van de regenboog.



,,Baudet bedankt", besluit Humberto. Tafelgast en Nederlands radiomaker Frits Spits noemt het dapper. ,,En ook heel terecht wat je zegt. Ik vind het ook terecht dat Baudet steeds wordt gecorrigeerd als hij dit soort onzin vertelt.” Baudet of zijn partij hebben nog niet gereageerd.

Humberto heeft ook met zijn redactie lang gesproken over of hij dit wel moest doen. ,,Je geeft iemand een platform, je laat horen wat die zegt en het is ook onzin. Maar tegelijkertijd als je dat constant blijft doen, laat je het ook voorbij gaan. Ik moest heel erg denken aan mijn collega Peter R. de Vries. Dat was zijn credo ook, als goede mensen zwijgen, laat je het kwaad voortwoekeren. Dit was gewoon te ver, omdat het me persoonlijk ook raakt. Ik kan me niet voorstellen waarom je dit in hemelsnaam zou doen. We hebben het Aidsfonds gebeld. Heel veel mensen gebeld om te kijken of ze commentaar wilden geven. En het aidsfonds wilde niet eens echt commentaar geven, omdat ze zeiden dat dit zo afschuwelijk is. En dit is niet een show waar we dit soort dingen normaal doen, maar ik vind: Soms moet je niet zwijgen!

Het komt Humberto op een groot applaus in de studio te staan. Ook via Twitter regent het lovende reactie. ,,Scherp en terecht statement” en ,,Dat is een stukje televisiegeschiedenis wat Humberto net deed en zei, diep respect", klinkt het. Niet iedereen is enthousiast. ,,Wanneer ga je Rutte corrigeren op zijn gedrag?”

