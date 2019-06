Humberto Tan in relatietherapie na affaire: ‘Vreemdgaan wordt me eeuwig nagedragen’

Voor het eerst laat Humberto Tan zich uit over zijn affaire met Dionne Stax en de relatiecrisis waarin hij daardoor raakte. In een gesprek in LINDA.Vakantieboek heeft hij een openhartig gesprek met Saskia Noort. Daarin kijkt hij terug op de nasleep van het stoppen met RTL Late Night en hoe hij er weer bovenop kwam.

Het leek Humberto jarenlang allemaal voor de wind te gaan. Een succesvolle talkshow en een onberispelijk imago. Dat brokkelde allebei in sneltreinvaart af. Parallel met de teruglopende kijkcijfers van RTL Late Night kwam het nieuws naar buiten over de affaire van Humberto en zijn huwelijksproblemen.

Humberto besloot te willen knokken voor zijn huwelijk en ging in relatietherapie. Dat werkte. ,,Dat komt omdat we allebei wilden. Als maar een van de twee wil, heeft het geen zin.’’ Ze besloten bij elkaar te blijven. Waardoor dat kwam? ,,Ik denk uiteindelijk hartenpijn’’, zegt Humberto. ,,Eenzaamheid, hartenpijn, gemis. Die drie dingen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat het weer goed werd.’’



De 53-jarige presentator realiseert zich dat hij nu een bepaalde stempel heeft, die van de man die vreemdgaat. ,,Ja, dat wordt me eeuwig nagedragen, vrees ik.’’ Onlangs doken er opnieuw geruchten op in de media over een nieuwe affaire van Humberto, die besloot daar niet op te reageren. Het interview met Saskia Noort vond minimaal vier weken geleden plaats, aangezien Humberto daarin nog vooruitblikt op onder meer de Grand Prix Formule 1 van Monaco, die op 26 mei werd verreden.