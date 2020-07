Humberto Tan maakt nieuw programma voor economiezender RTL Z

Tan’s affiniteit met de zakelijke markt en ondernemerschap is groot. In het verleden werkte de tv-persoonlijkheid voor de business radiozender BNR en presenteerde hij jaren de Entrepreneur of the Year-award.

Humberto Tan zelf: ,,Het Nederlandse MKB is in mijn ogen de motor van onze economie. Al jaren kom ik binnen mijn werk als televisiepresentator, radiomaker en fotograaf de meest interessante ondernemers tegen met elk hun eigen unieke verhaal. Zeker in deze bijzondere tijden leek het me waardevol om een programma te maken waarin ik me speciaal op deze verhalen richt. Door met de meest bekende en bijzondere ondernemers uit Nederland in gesprek te gaan over hun bedrijf en product, wil ik de kijkers thuis inspireren en nieuwe energie geven in hun eigen ondernemerschap.”