Humberto: Val RTL Late Night was les in nederigheid

,,Er is veel prestigeverlies, veel pijn. Een les in nederigheid. Het gevoel dat ik anders gedaan had kunnen hebben - dat knaagt", vervolgt Humberto, die vindt dat hij zelf verantwoordelijk was als presentator. ,,En niet alleen als de prijzen binnenkomen. De ochtend dat ik het moest vertellen aan het team vond ik extreem zwaar. Je moet tegen mensen zeggen dat ze misschien hun werk kwijt zijn. Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden."



Een mix van omstandigheden deed hem uiteindelijk de das om, denkt Humberto. ,,Concurrentie van internet, ontwikkeling bij Jinek en Pauw, verzadiging van het programma, reuring in mijn privéleven." Maar kijkers hebben altijd gelijk, aldus Humberto. ,,Ze bepalen je toekomst. Filosofisch discussiëren over wat goed is of slecht, daar heb je weinig aan."



Twan Huys volgt na de zomer Humberto op als presentator van RTL Late Night. Humberto blijft wel verbonden aan RTL. Daar gaat hij onder meer Dance, Dance, Dance presenteren.