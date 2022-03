Hunted gaat de Bulgaarse wildernis in: ‘Het wordt een lijdensweg voor de deelnemers’

Wat is het grote verschil tussen de reguliere Hunted-series en de Into the Wild-versie?

,,Opnieuw slaan twaalf gewone Nederlanders op de vlucht. Onze opdracht blijft dat we ze binnen een week willen oppakken, maar voor de rest is het heel anders. Waar de voortvluchtigen normaal nog in een boerderij in de Beemster kunnen aanbellen voor een slaapplek, moeten ze zich nu redden in de wildernis.’'