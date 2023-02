Hunter Schafer wil niet meer ‘alleen maar als trans vrouw gecast worden’ na acteerdebuut

euphoria-sterSinds ze haar acteerdebuut maakte in hitserie Euphoria staat het leven van de 24-jarige Hunter Schafer op zijn kop. De acteerklussen stapelen zich op, maar Schafer heeft moeite met castingbureaus die haar alleen een rol willen aanbieden omdat ze een transgender vrouw is. Dat vertelt ze in een interview met Elle . ‘Ik werd bang om steeds in dezelfde rol vast te zitten.’

In plaats van film en televisie had Hunter Schafer oorspronkelijk haar zinnen gezet op de modewereld. Ze stopte vervroegd met haar middelbare school om te focussen op haar carrière als model en werkte al samen met grote merken als Prada, Dior, Gucci, Calvin Klein en Marc Jacobs. Het was uiteindelijk haar modellenbureau dat haar vertelde over de audities voor de hitserie Euphoria.

,,Ik denk dat ieder transgender meisje in die tijd het telefoontje kreeg’’, vertelt ze aan Elle. ,,Ze vroegen me om langs te komen voor audities, maar ik was er niet naar op zoek.’’ Ze kreeg uiteindelijk de felbegeerde rol van Jules Vaughn toegewezen, die net als Schafer ook een transgender vrouw is.

Miljoenen volgers

Vanaf dat moment zit de carrière van Schafer in de lift. Ze krijgt lof voor haar acteerwerk en wordt steeds populairder op social media. ,,Vanaf het live gaan van de eerste aflevering van Euphoria tot mijn eerste miljoen volgers op Instagram, daar zat ongeveer een maand tussen’’, vertelt Schafer, die nu zo’n 6,8 miljoen volgers heeft. ,,Het was heel gek in het begin, dat zeker. Niemand wist echt of de show zou gaan aanslaan, snap je?’’

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Hunter Schafer als Jules Vaughn in Euphoria. © TMDB

Hard gewerkt

Sindsdien regent het uitnodigingen van castingbureaus voor de kersverse actrice. De verzoeken lijken alleen allemaal op elkaar. De castingbureaus zijn vooral op zoek naar actrices die de rol van een transgender vrouw kunnen vervullen. ,,Ik werd een beetje bang om steeds weer in dezelfde soort rol vast te zitten’’, vertelt ze. ‘Gelukkig’ heeft ze daar een oplossing voor weten te vinden. ,,Ik heb behoorlijk hard gewerkt om ervoor te zorgen dat alles een stap verwijderd is van de rol van Jules, zodat ieder personage een beetje anders voelt.’’

Omdat het langverwachte derde seizoen van Euphoria enige tijd op zich zou laten wachten, kreeg Schafer de kans om zich te verdiepen in haar eerste filmrollen. Zo is er haar rol in de aankomende horrorfilm Cuckoo en speelt ze in de Hunger Games-prequel The Ballad of Songbirds and Snakes. Daarnaast is ze binnenkort te zien in film AND, waarvan ook Emma Stone en Willem Dafoe op de castinglijst staan. ,,Het is een kleine cameo, ongeveer twee scènes. Maar het is zo cool en geweldig om daar te zijn. De regisseur had Euphoria gezien en onthield mijn naam voor het geval dat er een rol voorbij zou komen. Dus toen dat gebeurde, vloog ik meteen naar de set in New Orleans om aan de film mee te werken.’’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: