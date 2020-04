Huub Stapel: Rutte moet zich achter de oren krabben

Hoe ervaar je deze tijd?

,,We zien nu wel de gevolgen van het beleid van dit kabinet dat de gezondheidszorg in dit land schaamteloos heeft uitgekleed. Pas nu komt Mark Rutte erachter hoe belangrijk deze diensten zijn. Het is een schande dat wij voor ic-opvang naar Duitsland moeten uitwijken. Rutte moet zich, als dit achter de rug is, achter de oren krabben."