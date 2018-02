Huwelijk Jennifer Aniston en Justin Theroux is na twee jaar voorbij

Jennifer Aniston (49), die in de jaren 90 doorbrak met haar rol als Rachel in de sitcom Friends en acteur Justin Theroux, bekend van onder andere de serie The Leftovers, stapten in augustus 2015 in het huwelijksbootje.

,,We hebben besloten om onze scheiding bekend te maken," deelde het koppel mee in een gezamenlijke verklaring. ,,Deze beslissing werd eind vorig jaar met wederzijdse instemming en liefde genomen."

De ex-geliefden geven geen reden voor de breuk. ,,We zijn twee beste vrienden die beslist hebben om als koppel uit elkaar te gaan, maar we kijken ernaar uit om onze gewaardeerde vriendschap te onderhouden. Normaal gesproken zouden we dit privé doen, maar aangezien de roddelpers niet kan weerstaan aan de kans om te speculeren en [dingen te] verzinnen, wilden we de waarheid rechtstreeks bekendmaken," luidt het in de verklaring.

Aniston, wiens eerste huwelijk met Brad Pitt tien jaar geleden op de klippen liep, gaf in maart vorig jaar nog een interview over haar gelukkige huwelijk in het peperdure huis dat het voormalige stel samen ontwierp en liet bouwen in Los Angeles.