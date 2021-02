Iconische dance-act Daft Punk stopt na 28 jaar

In de afscheidsvideo zien we hoe het duo rondloopt in de woestijn. Zoals we van de twee gewend zijn, verbergen ze ook nu hun identiteit achter hun helmen. Plots kijken de twee elkaar aan en zien we dat een van de twee een soort van apparaat op zijn rug heeft. Wanneer de andere op de knop van het apparaat drukt, begint er een aftelklok. Vervolgens zien we hoe een van de twee leden wegwandelt en explodeert. De scène eindigt met een zonsondergang of -opgang en dan horen we plots Touch, een nummer van Daft Punk, op de achtergrond.

Daft Punk werd in 1993 opgericht door Thomas Bangalter en Guy Manuel de Homem-Christo. De twee leerden elkaar in de jaren 80 kennen in Parijs toen ze nog tieners waren, maar al snel begonnen de twee samen muziek te maken. Voor ze Daft Punk opgericht hebben, vormden ze samen met hun vriend Laurent Brancowitz nog de groep Darlin’ in 1992. Het drietal heeft samen slechts een nummer opgenomen, maar dat kreeg alleen maar slechte kritiek. Zo werd het omschreven als ‘a daft punky thrash’, wat later dé inspiratiebron voor hun nieuwe naam bleek te zijn.

Lees verder onder de video.

Invloedrijk

Ze verwierven in de jaren 90 grote bekendheid in de Franse housescene. Het duo werd gezien als een van de meest invloedrijke groepen die in de afgelopen dertig jaar is ontstaan. Ze scoorden hits met onder meer Get Lucky, One More Time, Around the World en Harder, Better, Faster, Stronger. De plaat Random Access Memories uit 2013 leverde ze een Grammy Award op voor Beste Album.



Nieuwe acts als Deadmau5 en Skrillex noemen Daft Punk hun grote voorbeeld. Dat is mede te danken aan hun optreden op het Coachella Festival in 2006. In plaats van de geplande 10.000 man, kwamen er ruim 40.000 muziekliefhebbers op hun set af. Vanuit een enorme piramide spelen ze een iconische set vol met het hits. Daaruit volgde de Alive-tour in 2007 en voor de live-registratie van het optreden in Parijs ontving de groep ook een Grammy Award.

Robot

Wie aan Daft Punk denkt, denkt ook aan de gezichtsbedekking die het duo altijd draagt. Onderdeel van het succes vinden ze zelf. ,,Kijken naar een robot is niet hetzelfde als kijken naar een idool”, zei Guy-Manuel de Homem-Christo daarover. ,,We zijn geen menselijke wezens, dus we worden meer een spiegel: de energie die mensen naar het podium sturen, keert terug naar hen en dus deelt iedereen een goede tijd samen, in plaats van zich op ons te concentreren. “

In de afgelopen jaren verschenen er al geen albums meer, alleen nog enkele remixes. In 2016 werkten de mannen bijvoorbeeld samen met The Weeknd aan de nummers Starboy en I Feel It Coming.