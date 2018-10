Iedereen verdient een Beau in zijn leven

Ik heb het afgelopen weken al vaker over Beau gehad. Maar nu, na de eerste aflevering van Het Rotterdam Project moet het simpelweg weer. Hoewel we pas drie van de vijf deelnemers hebben leren kennen, wijst alles erop dat dit net zo’n indrukwekkende reeks wordt als The Amsterdam Project. Niet alleen door de schrijnende verhalen van jonge moeder Stephany, de 54-jarige Hilde en de drugsverslaafde Patrick; Beau die als invoelend interviewer op z’n best is of de adembenemende camerashots van mijn eigen stad.



Wat deze reeks nu al extra lading geeft: de hoopvolle wetenschap dat het tv-programma dus echt het verschil kan maken. Want ja, het gaat goed met Lolle, Alan, Marco, Chayenne en Gerrie uit de eerste serie, beantwoordde Beau de vraag die ongetwijfeld alle kijkers op dat moment zich stelden. De een zit hoog en droog bij het Leger des Heils, anderen hebben een baan en Gerrie is na een fikse terugval op de weg terug. Notoire ondeugd Alan bekommert zich nu om andere daklozen in Haarlem. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Sterker, ze zijn te bewerkstelligen met ‘slechts’ een pinpas met 10.000 euro, een paar telefoonnummers en oneindig veel liefde en geduld. En als dat niet direct helpt, wordt er blijkbaar toch een zaadje geplant dat later tot bloei komt.