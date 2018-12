Iedereen wil een Mary Poppins in zijn leven

Avicii, Queen en Andre Hazes jr. scoren goed in Top 2000

8:13 Het nummer Levels van de recent overleden Avicii is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000. De plaat staat op plek 260. Ook Queen scoort dit jaar goed. De 35 nummers van de band die in de lijst staan, stegen gemiddeld 234 plaatsen. De volledige lijst van de Top 2000 is gisterenavond bekend gemaakt.