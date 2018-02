Iedereen wil opeens de navel van supermodel Emily Ratajkowski

De dokter in kwestie, Matthew Schulman, spreekt in de DailyMail en LadBible over een opvallende toename van het aantal naveloperaties. ,,In de afgelopen vijf jaar is het aantal ingrepen meer dan verdubbeld'', benadrukt hij. In de meeste gevallen willen zijn cliënten dolgraag een Ratajkowski-achtige navel. Wat er zo bijzonder is aan het 'buikgaatje' van de in Engeland geboren beauty? ,,Emily heeft, zoals dat heet, de ideale navel met een verticaal georiënteerde ovale vorm waardoor de buik langer lijkt en de flanken slanker'', aldus Schulman.