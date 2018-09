Iets minder kijkers voor Boer zoekt vrouw

Later op de avond keken ruim 1,2 miljoen mensen naar Dit was het nieuws op NPO 1, wist NPO 3 te scoren met de serie Ik weet wie je bent (632.000 kijkers) en Zondag met Lubach (896.000) en zagen 1 miljoen mensen een nieuwe aflevering van Familie Kruys op RTL 4.

Record

De wedstrijd werd zowel op Fox Sports 1 als op Fox Sports 3 uitgezonden. Via Fox Sports 1 keken 909.000 mensen, 132.000 kijkers schakelden in via Fox Sports 3 en nog eens 35.000 mensen keken online of via de app.