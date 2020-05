IJsland wint volgens lezer Songfestival 2020

TeruglezenGeen Songfestival dit jaar in Rotterdam. Maar toch was er een special vanavond. Europe Shine a Light werd in 45 landen live uitgezonden. Het programma werd vanuit Hilversum gemaakt als pleister op de wonde na het annuleren van het songfestival vanwege de coronacrisis. Presentatie was in handen van Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley. Lees hier alles nog eens terug.