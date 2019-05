IJslandse punkrockers maken politiek statement op Songfestival in Israël

Een opvallende uiting bij de puntenverdeling bij het Eurovisie Songfestival. Waar een groot gedeelte van Nederland door spanning amper mee kreeg wat er voor de rest in de zaal gebeurde, maakte de IJslandse punkrockers een politiek statement. Ze toonden een vlag met Palestina erop. Iets wat behoorlijk gevoelig ligt in Israël.

Het beeld van de IJslandse band Hatari werd door de regie snel weggedraaid, maar leidde in de zaal in Tel Aviv tot de nodige commotie. Tijdens de bekendmaking van de punten was enige tijd een hels fluitconcert te horen. Het Songfestival laat zich er op voorstaan a-politiek te zijn, en dit soort statements zijn dan ook verboden.

In een reactie geeft de organisatie van het songfestival aan niet blij te zijn met de actie. ,,In de live-uitzending van het Eurovisie Songfestival toonde Hatari, de IJslandse act, kort kleine Palestijnse banners terwijl ze in de Green Room zaten. Het Eurovisie Songfestival is een non-politiek evenement en dit gaat tegen de regels in van de wedstrijd. De banners zijn snel weggehaald en de consequenties van deze actie zullen worden besproken na de wedstrijd.”

Hatari was overigens niet de enige artiest die een verwijzing maakte naar het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dansers in de act van Madonna, die een peperdure pauze-act gaf, hadden een vlag op hun rug gestikt. Een van hen een Israëlische, een andere een Palestijnse. Die waren kort te zien tijdens de vertolking van haar nieuwe nummer Future. De organisatie van het Songfestival geeft tegenover de Britse krant The Independent aan niet op de hoogte te zijn gesteld van dit voornemen.

Veel mensen hadden Madonna van te voren geadviseerd niet op te treden vanwege de politieke situatie in Israël en het Midden-Oosten, maar daar gaf de zangeres geen gehoor aan. De laatste tijd is het conflict tussen Israël en de Palestijnen weer opgelaaid.