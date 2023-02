Ik begon gisteravond zelfs ietsiepietsie terug te verlangen naar RTL Late Night

met video Bouke overrom­pelt jury en publiek en wint Battle of the bands: ‘Elvis is back in the building’

Bouke & The ElvisMatters Band hebben zaterdagavond glansrijk voor het oog van ruim 1 miljoen kijkers de zangcompetitie The Tribute: Battle of the Bands gewonnen. De zanger uit Emmen overtuigde met de nummer My Way en Suspicious minds - voor die laatste kreeg hij van de jury zelfs drie tienen - en daarom mag de groep een uur lang optreden tijdens de tributeconcerten in de Ziggo Dome.