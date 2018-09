'Ik bemoei me bij Boer zoekt Vrouw werkelijk met alles'

Interview Caro Emerald: Ik excelleer niet in de rol van BN’er

9:00 Haar doorbraak in 2010 beschouwt ze als een stressvolle achtbaan. Een stapje terug deed haar goed. Als jurylid in de nieuwe tv-show The Talent Project zoekt Caro Emerald de schijnwerpers weer. ‘Ik voel me soms nog steeds een groentje.’