‘Ik ben zo perfectionistisch, word soms echt pleurismoe van mezelf’

Ariana Grande tikt 13 miljoen dollar af voor glazen villa in Hollywood Hills

8:28 Ariana Grande heeft toegeslagen op de huizenmarkt in Los Angeles en trakteerde zichzelf op een peperduur pand gelegen in de Hollywood Hills. Grande tikte maar liefst 12 miljoen euro af voor de villa. De zangeres huurde de afgelopen jaren huizen in ‘the city of angels’, maar wilde nu graag een eigen, vaste stek hebben. Dit meldt Dirt.