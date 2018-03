'Ik geloof eigenlijk nog steeds niet dat Stine de Mol níet is'

Prince-fans kunnen hart ophalen in Amsterdam

16:08 Prince-fans kunnen vanaf 8 maart hun hart ophalen in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Daar begint dan de expositie My Name Is Prince, waar niet alleen de muziek van het in 2016 overleden popidool, maar ook zijn leven wordt belicht. Te zien zijn onder meer diverse persoonlijke spullen, zoals kleding, handschriften, instrumenten, muziekprijzen, een zonnebril, juwelen en een met diamanten ingelegde wandelstok.