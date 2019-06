‘Ik heb shit gestasht in Het Achterhuis,’ aldus rapper Anne Frank

Rapper Anne Frank debuteert op het album van een oudgediende in de nederhop Lange Frans. Ze krijgt veel reacties op de keuze van haar artiestennaam. ,,Mensen denken direct dat het slecht bedoeld is, maar dat is het niet.”

Anne Frank pronkt op de bovenarm van Ronnie Flex, Anne Frank is getatoeëerd op het gezicht van de Amerikaanse rapper Arnold ­Gutierrez en Justin Bieber hoopt dat Anne Frank een ‘belieber’ zou zijn geweest; het joodse meisje is populair in de rap-en hiphopscene. Nu trapt ook nog een Nederlandse rapper haar rapcarrière af onder de artiestennaam Anne Frank. De 25-jarige rapper debuteerde vrijdag op het tweede album van Lange Frans en zijn compagnon Deniz Caro met het nummer Silence, waarin ze samen met Dinardo rapt.

,,Mensen denken direct dat het slecht bedoeld is,” zegt ‘Anne Frankje’, zoals ze zichzelf op Instagram noemt, ,,maar dat is het niet. De echte reden dat ik voor deze naam heb gekozen, is omdat ik altijd zo werd genoemd. Sinds de ­basisschool is dat al mijn bijnaam. En toen las ik ook haar boeken. Ze is inspirerend, een voorbeeld van hoe je kunt leven in een ondraag­lijke situatie. Ik weet dat we niet in oorlog leven, maar vreedzaam is het in onze wereld ook niet.”

Doodsbedreigingen

Het blijft echter niet alleen bij de naam. ‘Ik heb shit gestasht in Het Achterhuis,’ rapt Anne. ,,Dat is een beetje ­pochen,” valt haar ‘interim-zaakwaarnemer’ Frans Frederiks, ook wel bekend als Lange Frans, haar bij. ,,Het is absoluut niet ­gemeen bedoeld.”

De rapper verbaast zich over alle negatieve reacties op haar artiestennaam, ‘terwijl ze nog niet eens de reden wisten’. Op sociale media wordt haar keuze ‘disrespectvol’ genoemd, de eerste doodsbedreigingen zijn zelfs al binnen.