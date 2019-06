Ik hoop dat de omroepbazen balen, M kan prima nog even door

Ik baalde dinsdagavond toen ik naar M keek. Dat lag niet aan Margriet van der Linden. Ook niet aan de onderwerpen. En al helemaal niet aan Maarten van der Weijden die de studio binnenliep (‘hij staat!’ hoorde ik Erben Wennemars in mijn hoofd galmen) alsof hij net uit bad kwam en niet in een weekend 200 kilometer had gezwommen op een paar uurtjes slaap.



Nee, ik baalde omdat ik me realiseerde dat dit alweer de laatste week van M is. De NPO heeft besloten in juli en augustus géén talkshow om 19 uur uit te zenden. Of ik dat snap? Ten dele. Het is geen sinecure om hartje komkommertijd, als half Nederland met vakantie is, een relevante talkshow te maken. En al helemaal niet op een tijdstip waarop potentiële kijkers en gasten liever met een Aperol Spritz vastgeplakt zitten op een terrasstoel dan vóór of óp de tv. En dan moet er natuurlijk ook gewoon bezuinigd worden.