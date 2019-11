Ik hoop dat Fidan altijd zo zichzelf blijft als dinsdag bij DWDD

Als ik nog twijfelde of Fidan Ekiz op termijn een goede opvolger is van Eva Jinek – wat ik niet deed, hoor, ik wil alleen de spanning opvoeren - dan is dat gevoel compleet weg sinds haar optreden bij De Wereld Draait Door dinsdagavond. Daar zat een uiterst zelfbewuste dame, zoals je ze zelden ziet in Hilversum, reservaat van opgeblazen ego’s, streng bewaakte imago’s en een boel valse lucht.



Wanneer hoor je een tv-presentator uitroepen: ‘Ik vind het eigenlijk een belediging voor het vak dat jullie mij bellen.’ Precies, nooit. Behalve dan door Fidan, toen vier (4!) omroepen en de netmanager van de NPO haar belden nadat Eva Jinek haar ontslagbrief had ingeleverd. Ze had ervan naast haar schoenen kunnen gaan lopen, gevleid ja kunnen knikken en zien waar het schip strandt. Maar ze bleef haar nuchtere Rotterdamse zelf. Vroeg zich af: ben ik hier klaar voor? En het eerlijke antwoord luidde: nee, nog niet.