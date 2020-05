Ik hoop zo dat surfer Max gisteravond gewoon naast zijn moeder voor de tv zat

Het is nieuws dat binnenkomt. Letterlijk. Het neemt je hoofd over, bevriest je hart en je voelt het diep in je buik. Ook al ken je de slachtoffers niet. Ook al heb je geen seconde gezien van de beelden van de journaals en nieuwsrubrieken die de hele dag doorgingen: de zoekactie van de reddingsbrigade in het manshoge schuim, de helikopter, de ontreddering op de gezichten van de omstanders op het strand, vijf eenzame rozen in het zand. Je hoeft het zinnetje ‘vijf surfers en zwemmers omgekomen’ maar te lezen of te horen en je voelt het. Die vijf arme jongens. Die arme ouders. Arme broers, zussen, vrienden en vriendinnen.