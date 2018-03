Ik hoor eindelijk eens iets anders dan Justin Bieber

foto's Prinsen krijgen warme omhelzing na trotseren ijskoude poolwind

18 maart De ijskoude poolwind heeft de schema's en goede voornemens van de deelnemers aan De Hollandse 100 aardig in de war gebracht. ,,Het gaat niet zoals ik wil", zei prins Pieter-Christiaan nadat hij in Friesland op zijn speciale ElliptiGo fiets veel meer tijd nodig had dan gebruikelijk voor de eerste 45 kilometer.