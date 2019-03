Ik kan me niet opwinden over het salaris van Matthijs

Armin van Buuren sluit Pinkpop op zondag af

13:47 Lenny Kravitz, The Cure en Armin van Buuren behoren tot de headliners van de programmering op zondag 9 juni op Pinkpop. Armin van Buuren mag van de gemeente Landgraaf tot 01.30 uur draaien, maakte de festivalorganisatie vandaag bekend op de perspresentatie van het festival in Paradiso in Amsterdam.