Ik mocht haar niet, maar gisteravond zei Femke iets wat zo op een tegel kan

Daar was hij ineens weer, gisteravond in College Tour. Het lachje. Vrolijk, vrouwelijk, een beetje flirtend wellicht. Er was een tijd dat het lachje klonk tijdens nagenoeg elk tv-interview dat Femke Halsema als Tweede Kamerlid gaf. Vooral als Rutger Castricum of Jeroen Pauw de opponent was. Maar ik kan me niet heugen dat ik het sinds haar burgemeesterschap heb gehoord, de keren dat ze aan een talkshowtafel zat.