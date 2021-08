Ik moest aan #kutland denken bij een opmerkelijke primeur in We Zijn Er Bijna

Mustafa Marghadi nieuwe NOS-correspon­dent Zuid­oost-Azië

17 augustus Mustafa Marghadi (38) wordt de nieuwe NOS-correspondent in Zuidoost-Azië. Per 1 november volgt hij Annemarie Kas op. Zij gaat voor NRC als correspondent aan de slag gaat in het Verenigd Koninkrijk. De standplaats van Marghadi wordt Jakarta.