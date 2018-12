Ik was al bang dat de aparte B&B-eigenaren op waren, maar gelukkig!

Tim Hofman met 250.000 handteke­nin­gen naar Kamer

15:25 Het CDA moet overstag, zodat er een Kamermeerderheid is om een groep van vierhonderd kinderen met een migratieachtergrond in Nederland te laten blijven. Dat zeggen de initiatiefnemers van een petitie die vanmiddag aan parlementariërs is aangeboden. De christendemocraten zien vooralsnog niets in zo’n pardon voor een hele groep.