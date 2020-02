Ik was even stil na de eerste aflevering van Floortje

Ha, ze is terug. Eindelijk. Floortje Dessing. Door fysiek ongemak liet Floortje terug naar het einde van de wereld, de opvolger van haar Televizier Ring-winnende serie, langer op zich wachten dan gepland. Maar donderdag was het zover.



Ik heb op deze plek vaker bezongen hoe bijzonder haar tv-werk is, net als haar onvermoeibare energie om van exotische stranden naar gevaarlijke brandhaarden te reizen. Maar na de aflevering van donderdag doe ik het anders. Hier past louter zwijgen. Ik was er namelijk letterlijk stil van.