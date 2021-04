Ik wist niet of ik moest lachen of huilen bij het gebrabbel van Ongehoord Nederland

Misschien is het een goed idee om de Nederlandse Publieke Omroep eerdaags om te dopen tot Nederlandse Polarisatie Omroep. Want het is zover, lieve mensen: Omroep Zwart en Ongehoord Nederland staan voor de poort van het publieke bestel. Er liggen verklaringen van geen bezwaar van de NPO en de Raad voor Cultuur, dus een knappe minister die daar nog een stokje voor durft te steken.