'Ik zat gewoon met dé André van Duin in dat golfkarretje!'

Prins Harry kust Meghan in VIP-box en schoonmoeder vliegt in

14:43 De Britse tabloids weten het inmiddels helemaal zeker: het is bloedserieus tussen prins Harry (33) en zijn vriendin Meghan Markle. Nadat de Britse prins en de knappe 36-jarige Amerikaanse actrice eerder deze week lachend en hand in hand werden gezien op de Invictus Games in Toronto, is dit weekend Meghans moeder Doria Radlan ingevlogen vanuit de Verenigde Staten.