Illusionist Siegfried (81) van Roy overleden

Siegfrieds zus Dolore, die als non in München woont, bevestigt het overlijden van de illusionist vandaag aan de Duitse krant Bild: ,,Hij viel zacht en vredig in slaap.” Fischbacher overleed op 14 januari in zijn huis in Las Vegas, waar het van oorsprong Duitse stel al jaren woonde. In januari werd bekend dat hij leed aan alvleesklierkanker. Fischbacher onderging nog een operatie van twaalf uur om de tumor te laten verwijderen, maar het mocht niet baten. De kanker was al uitgezaaid.