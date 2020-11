Ilse DeLange eerste artiest met eigen plein in Madurodam, ínclusief mini-zangeres: ‘Ik ga incognito kijken’

K3 en Broeder­lief­de treden op bij basis­school dankzij 11-jarige Louise

8:11 Het was gisteren feest bij basisschool De Elzenhoek en dat was allemaal te danken aan de 11-jarige Louise uit groep 8. Zij had haar groep en juf Saskia van der Hoeven opgegeven voor de Zapp Kids Top 20. Met als gevolg dat een karavaan aan muzikale beroemdheden op school neerstreek voor televisieopnames.