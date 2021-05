Ilse DeLange en Waylon sluiten elkaar weer in de armen jaren na felle ruzie

Na hun succes op het Eurovisie Songfestival in 2014 bekoelde de relatie tussen Waylon en Ilse DeLange in een rap tempo. Inmiddels is de ruzie bijgelegd, vertelt DeLange morgenavond in een nieuw seizoen van College Tour.

,,Heel veel mensen vragen zich natuurlijk af hoe de verstandhouding tussen mij en Waylon is. Nou mensen, ik kan jullie geruststellen, want we zijn elkaar laatst tegengekomen. Dat was hartstikke mooi en hartstikke fijn. Tijd en afstand doen goede dingen met emoties", vertelt de zangeres in een voorstukje van de aflevering van het interviewprogramma, waarvan morgenavond een nieuw seizoen start.

Als The Common Linnets stonden Ilse en Waylon in 2014 in Kopenhagen op het podium van het Eurovisie Songfestival. Met Calm After The Storm werden ze verrassend tweede en luidden ze zo een nieuw, succesvoller tijdperk in voor Nederland op het zangfestijn. Achteraf bleek dat de twee al maanden voor hun succes met elkaar in de clinch lagen over talloze zaken: de muzikale invulling van The Common Linnets, de outfits van Waylon en de positie van de zanger binnen de band - DeLange zag voor hem meer een rol als ‘gewoon’ bandlid. Kort na het songfestival, terwijl de kansen voor het oprapen leken te liggen in Europa, besloot Waylon met een ferme ruk een stekker uit zijn samenwerking met de Twentse zangeres te trekken. Ze hadden geen goed woord meer over voor elkaar.

Nu, zeven jaar later, zijn de emoties weer wat bedaard, zegt DeLange dus. Ze kwamen elkaar kort geleden onverwacht tegen in Hilversum en sloten elkaar in de armen. ,,Het was eerst ongemakkelijk, maar toen liepen we op elkaar af en volgde er een omarming. Dat zei eigenlijk alles al. Ik wens hem het beste, ik kijk met positieve gevoelens terug, nu ik er wat verder vanaf sta, dus het is helemaal oké.”

