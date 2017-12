Ilse DeLange krijgt rol in Amerikaanse tv-serie Nashville

Countryzangeres Ilse DeLange heeft een rol bemachtigd in de gerenommeerde Amerikaanse televisieserie Nashville . De serie speelt zich af in het mekka van de countrywereld.

DeLange weet nog niet precies in hoeveel afleveringen ze te zien zal zijn. ,,In elk geval vier afleveringen, maar misschien wel zeven’’, liet de zangeres vanavond in De Wereld Draait Door weten.

De Nederlandse heeft zelf in Amerika gelobbyd om de rol te bemachtigen. Ze benaderde diverse mensen in de muziekwereld om in contact te komen met de makers van Nashville.

In een gesprek met muzikant T. Bone Burnett liet DeLange zich ontvallen dat zij wel een rol wilde in de serie Nashville. ,,Ik wist niet dat zijn vrouw de serie produceerde,’’ aldus de zangeres. Dankzij Burnett kreeg Ilse een onderhoud met diens vrouw, Callie Khouri. Na een auditie kreeg de countryster te horen dat zij in de reeks mocht meespelen.

Jurylid

DeLange, voorheen ook coach bij The Voice of Holland, zal in de serie ook zingend te horen zijn. ,,In de serie heet ik Ilse, Ilse de Wit. Zij is een jurylid bij een talentenshow", gaf ze aan in de praatshow van Matthijs van Nieuwkerk.

Het is de eerste maal dat de zangeres gaat acteren. De opnames vinden de komende maanden plaats; zondag vertrekt DeLange naar Amerika, volgende week staat ze op de set.