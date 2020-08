Ilse DeLange wint belangrijke Amerikaanse countryprijs

Kijkers struikelen onterecht over ‘fouten’ in De Slimste Mens

12:58 Kijkers van De Slimste Mens zijn gevallen over ‘een aantal fouten’ in de uitzending van gisteravond. Op Twitter wordt de ene na de andere fout benoemd, maar onze redactie keek de uitzending terug en zag dat de kritiek voorbarig is.