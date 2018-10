Ilse Warringa hekelt stinkende oksels, verkleedpartij in huize Kluijver

Ontroerend: 80-jarige man ziet broer na 60 jaar weer in Hello Goodbye

10:36 Als klein kind van je broers en zussen worden gescheiden en ze vervolgens nooit meer zien. Dat was het bijzondere verhaal van een 80-jarige man gisteravond in Hello Goodbye. Bij de ontmoeting met één van zijn broers, na ruim 60 jaar, vloeiden de tranen.