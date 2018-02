Ilse was 'strontnerveus' voor acteerdebuut in Amerikaanse serie

Ilse DeLange heeft voor het eerst details prijsgegeven over haar rol in de Amerikaanse serie Nashville. De zangeres speelt een jurylid van een talentenjacht.

,,Ik heb nu twee afleveringen gefilmd. Ik voelde me net Alice in Wonderland", aldus Ilse, die in december bekendmaakte dat ze haar acteerdebuut ging maken. ,,Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik hier tussen die trailers loop en ik er ook eentje met mijn naam op heb. Ik was strontnerveus natuurlijk'', vertelde ze vanavond in De Wereld Draait Door.

Voor haar rol hoefde Ilse overigens niet heel diep te gaan. ,,Ik speel een jurylid van een talentenshow, net als mijn werk in The Voice of Holland. Ik word een soort vertrouwelinge van één van de kandidaten en help haar haar weg te vinden in de muziekwereld."

Ilse keert binnenkort terug naar Amerika voor nog eens twee afleveringen. Of ze daarna nog langer te zien blijft, is nog niet bekend. "Dat ligt een beetje aan de verhaallijn en of het bevalt." De zangeres heeft in ieder geval haar agenda geblokt voor het geval dat de makers van Nashville een langere verhaallijn voor haar in petto hebben.