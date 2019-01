Imanuelle voelt zich gesmolten chocolade en Olcay altijd laatste

update Franse politie arresteert r&b-zan­ger Chris Brown wegens verkrach­ting

12:12 De Amerikaanse r&b-zanger Chris Brown (29) is in Parijs door de Franse politie gearresteerd, nadat een 24-jarige vrouw hem had beschuldigd van verkrachting. Behalve de artiest zijn nog twee andere verdachten aangehouden, zo melden Franse media.