Imitatie en inspiratie: in de ban van Madonna

Zij is, op mijn moeder na, vanaf mijn twaalfde jaar, de belangrijkste vrouw in mijn leven geweest.



Op een avond in 1985 zag ik haar voor het eerst op tv. Ze trad op tijdens Live Aid en ik was verkocht. Wat een verschijning, wat een energie, wat een lef, wat een optreden! Vanaf die avond wilde ik alles over haar weten en was ik in de ban van Madonna.



Mijn familie werd er wel eens helemaal gek van. Binnen no time hing mijn kamer vol met posters van Madonna (tot en met het plafond toe). Ik 'werd' Madonna, volgens mijn moeder.



Ik deed mee aan playbackshows en vroeg mijn moeder om kleding te maken die op haar kleding leek. Avonden voordat kaarten voor een concert in de verkoop gingen, lag ik met mijn slaapzak voor de deur van het VVV-kantoor (met mijn vader om de hoek als bewaker). Ik ging als Madonna verkleed naar al haar concerten. Ik kende alle liedjes en videoclips.