‘In de file staan wordt zonder Edwin Evers nog vervelender dan het al was’

expeditie jansen Hoe mooi is het als Wesley Sneijder afreist naar Robinson-ei­land?

20 december Wie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen keek in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks terug op Expeditie Robinson. Op de dag van de finale is het tijd voor een vooruitblik: wie moeten er volgend jaar meedoen?