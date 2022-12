In de nieuwe grafkelder van de Oranjes is nu ook ruimte voor urnen

Grafkelder Nieuwe Kerk geeft 300 skeletten prijs: bezoekers kunnen via virtual reality kijkje nemen

Bij de archeologische opgravingen in de grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft worden zo’n 300 skeletten uit de periode 1750-1800 opgegraven. De operatie is in oktober klaar. Erfgoed Delft overweegt daarna een virtual reality toer te maken waarmee geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen in de grafkelder.

29 september