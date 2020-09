In dit dorpje maakt een Nederlandse kluizenaar ‘de beste rockopera's ter wereld’

dank Toine Scholten zingt vanaf helikopter­dek Haga Ziekenhuis danklied voor zorgperso­neel

23 augustus Singer-songwriter Toine Scholten heeft zijn liedje Thank You opgedragen aan zorgpersoneel. Voor deze speciale gelegenheid mocht hij de bijbehorende clip opnemen op het helikopterdek van het Haga Ziekenhuis. De video maakt deel uit van een serie van vier waarmee hij een ode aan Den Haag brengt in coronatijd.