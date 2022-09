In het buitenland is Lil Kleine wél welkom: ‘Wat iemand privé doet, is niet van belang’

Even leek het erop dat Lil Kleine afgelopen zaterdag zou terugkeren op een Nederlands muziekpodium. De organisatie van het Tiktak-festival in Rotterdam was de eerste die het weer aandurfde met de rapper die meermaals in opspraak kwam wegens geweldsincidenten. Een dag voordat het zover was, zag de organisatie er alsnog vanaf, met als plichtmatige reden: ‘Ons festival staat voor inclusie en wij willen een positieve ervaring bieden aan al onze bezoekers.’



Op sociale media uitten bezoekers van het festival afgelopen week hun onvrede over de komst van Lil Kleine, die pas laat aan de line-up was toegevoegd. Velen van hen zetten hun kaartjes te koop. Het hielp daarbij niet mee dat de rapper vrijdag opnieuw negatief in het nieuws kwam met een vechtpartij in het Amsterdamse uitgaansleven op donderdagavond. Het is onduidelijk of hij persoonlijk daadwerkelijk betrokken was, maar alleen al de berichtgeving deed zijn geschonden imago geen goed.



Het blijft een beladen gespreksonderwerp. Zodra de naam Lil Kleine valt, gaan in Nederland deuren dicht en lippen op elkaar. Of het nu managers, boekers of organisatoren zijn, niemand wil er openlijk over praten. De organisatie van het Tiktak-festival wil ook een paar dagen later niets kwijt over de toch opvallende zet. ,,Wij geven geen commentaar”, is alles wat een medewerker via de telefoon kwijt wil.



Quote In België is dat filmpje waarop hij met de autodeur het hoofd van zijn verloofde afklemt niet zo aangekomen als hier

Chersonissos

In het buitenland staat Lil Kleine (Jorik Scholten, 27) intussen ‘gewoon’ op het podium. Begin augustus dook hij voor het eerst op in Club Sensation in Chersonissos. Hij deed Marokko aan (Tanger), Lloret de Mar en ook dichterbij huis, in België, bleek de rapper meermaals welkom. Ook komend weekend weer, wanneer hij optreedt in Club Exo in Sint Niklaas. ,,Wat iemand privé doet, is niet van belang”, zegt Steve Boodts van Club Exo tegen de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. ,,Jorik trad hier al zeker tien keer op. Hij is altijd professioneel en beleefd. En hoge bomen vangen veel wind.”



Op 14 oktober staat een optreden gepland bij Versuz in Hasselt. ,,Ik ben niet op de hoogte, en onschuld staat tot het tegendeel is bewezen’', zegt uitbater Yves Smolders tegen de Vlaamse krant. ,,Maar als het maatschappelijk niet verantwoord is om een artiest te laten optreden, ben ik de eerste om af te zeggen. Zoals ik deed bij Lil Kleines collega Boef (die in 2018 vrouwonvriendelijke uitspraken deed, red.). De komende weken zullen uitwijzen wat het wordt.”



,,In België is dat filmpje waarop hij met de autodeur het hoofd van zijn verloofde afklemt niet zo aangekomen als hier”, verklaart een insider uit de Nederlandse hiphopwereld, die anoniem wil blijven. ,,De organisator van het Tiktak-festival heeft ook gezien dat hij in het buitenland weer zonder problemen aan de slag is gegaan en zal de heftige reacties niet hebben verwacht. Nu zullen organisatoren wel weer geschrokken zijn. Ik denk niet dat we hem nog dit jaar in Nederland hoeven te verwachten.’'

Vervolg in de mishandelingszaak

Meerdere boekingskantoren die Lil Kleine in Nederland hebben geboekt voor een club of (bedrijfs)feest, bevestigen dat het stil is. ,,In feite staan we aan de zijlijn af te wachten wanneer hij weer iets wil doen. Zijn management heeft ons nog altijd niet benaderd’', zegt een van de boekers. Bij Lil Kleines management, Namam, blijft het intussen net zo stil, contactverzoeken blijven onbeantwoord.

Lil Kleine is nog altijd in afwachting van het vervolg in de mishandelingszaak van zijn ex Jamie Vaes. Er ligt een aangifte tegen hem, het Openbaar Ministerie is met de zaak bezig. Vorig jaar werd een mishandelingszaak (ook met Vaes, op Ibiza) geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Begin dit jaar werd Lil Kleine veroordeeld tot 120 uur taakstraf voor een ander geweldsdelict. Dat betrof geweldpleging in een Amsterdamse nachtclub.

