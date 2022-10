In nieuwe komediefilm Fijn Weekend komen onderlinge verhoudingen op scherp te staan

In de film volg je een hechte vriendengroep die in de Franse Bourgogne komt bij elkaar om hun overleden vriend te eren. Als de weduwe onverwachts haar nieuwe liefde aan de groep introduceert, groeit het weekend uit tot een rollercoaster aan emoties waarin de onderlinge verhoudingen volledig op scherp komen te staan.

Regisseur Jon Karthaus speelt samen met zijn vrouw Carolien Karthaus-Spoor en hun persoonlijke vrienden Kay Greidanus, Sarah Chronis, Steef de Bot en Lisa Zweerman de hoofdrol. Ook voor de vader van Kay, Aus Greidanus, is een rol weggelegd.

Fijn Weekend is vanaf 19 januari 2023 in de Nederlandse bioscopen te zien.

