In opspraak geraakte Prins Andrew heeft stille verjaardag, klokken wel geluid

Alleen de klokken van Westminster Abbey luidden vandaag ter ere van de Britse prins Andrew. Dat kon doorgaan omdat de abdij onder het gezag van zijn moeder de koningin staat. De abbey houdt deze traditie in ere ondanks de controverse rond de hertog van York. De prins is uitgerangeerd; hij legde in november zijn koninklijke functies neer en de meeste goede doelen waarvan hij beschermheer was, hebben hem afgedankt.



Andrew kreeg vandaag op sociale media nog wel de gelukwensen van zijn moeder Elizabeth en zijn ex-vrouw Sarah. Het grote feest dat de koningin zou organiseren in Buckingham Palace ging niet door. Het was de bedoeling dat daar vertegenwoordigers voor werden uitgenodigd van de organisaties waaraan Andrew was verbonden. In heel het land zou de vlag uit gaan om zijn verjaardag te vieren en hij zou bevorderd worden tot admiraal.