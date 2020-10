In stil Rijksmuseum kan ook doodzieke Jocelyn (41) nog één keer naar de Nachtwacht kijken

The Masked Singer breekt opnieuw record met 2,6 miljoen kijkers

17 oktober Bij zender RTL 4 is het al weken heerlijk wakker worden op zaterdagochtend. Gisteravond wist paradepaardje The Masked Singer maar liefst 2,6 miljoen kijkers aan de buis te kluisteren, een nieuw record. Daarmee was de show ook het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.